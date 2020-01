Gf Vip, Licia Nunez contro Fernanda Lessa: “Orgogliosa di essere lesbica” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip non si placa la polemica esplosa tra Licia Nunez e Fernanda Lessa: la modella brasiliana si era rivolta all’attrice dandole della lesbica in maniera dispregiativa. Licia Nunez contro Fernanda Lessa Fernanda Lessa si è scusata per la sua frase offensiva contro Licia Nunez, ma l’attrice non ha voluto sentire ragioni: con un duro sfogo la bionda Licia ha lasciato intendere di essere rimasta ferita dal comportamento della Lessa e di aver ritenuto quel “è stata la lesbica” terribilmente offensivo nei suoi confronti. L’attrice ha specificato di essere orgogliosa di essere lesbica e ha detto che pur accettando le scuse della top model non se la sentirebbe di tornare ad avere con lei un rapporto più amichevole o profondo. “Non riesco ad abbracciarla perché la cosa è troppo fresca. Fernanda non ha offeso la sottoscritta perché io sono ... notizie

