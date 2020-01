Dixie Flyer Passengers – Un viaggio in treno nel nome del jazz (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il nome cita e omaggia quel treno che agli inizi del ‘900 attraversava gli Stati Uniti da Chicago alla Florida, unendo anche “materialmente” quelle città già così visceralmente connesse nel nome del jazz. Come in un viaggio nel tempo e nella musica, i Dixie Flyer Passengers ripercorrono proprio il tradizionale repertorio jazz e blues di quel periodo, con un debole soprattutto per i brani interpretati della favolose blueswomen degli anni ’20 come ad esempio Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey. Alla guida del gruppo Cecilia Panichelli, voce e washboard, accompagnata da una serie di virtuosi musicisti già attivi da anni nella scena musicale romana e non solo. I Dixie Flyer Passengers nascono infatti come quintetto (circa 2 anni fa, proprio su iniziativa di Cecilia e dell’amico trombettista Lorenzo Soriano) ma la loro è una formazione flessibile che dal duo può arrivare anche fino ... romadailynews

