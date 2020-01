Conte chiede aiuto agli Stati Uniti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giuseppe Conte ha lasciato il summit di Berlino senza esprimere particolare gioia. Al netto dei facili proclami con cui si è conclusa la conferenza sulla Libia, l’accordo si rivela per ora estremamente debole nel suo Contenuto. E l’eventualità di un inferno a poche miglia dalle coste siciliane è dietro l’angolo. I rischi sono molti: dalla recrudescenza del terrorismo alla spartizione libica per zone di influenza che di fatto taglierebbe fuori l’Italia dal controllo di regioni fondamentali del Paese nordafricano. E questo incide molto sulla strategia nazionale. Conte sa di non essere nella posizione migliore in questo momento. Il patto di Berlino non solo è fragile ma non è stato firmato dai due leader che si Contendono la Libia. E inoltre tutto quello che dava per acquisito non è stato raggiunto: a partire, come spiega Repubblica, da quel comitato militare ... it.insideover

