Calciomercato Spal, Mattioli: «Contatti per calciatori importanti» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il presidente della Spal Mattioli ha anticipato che il club intende chiudere alcune operazioni di Calciomercato in entrata per salvarsi La Spal intende rinforzarsi nella finestra di Calciomercato invernale per puntare alla salvezza: parola del presidente Mattioli. Ecco le dichiarazioni del numero uno degli estensi a Sky Sport nel pre-partita di Atalanta-Spal. «Non dobbiamo mollare, calma e tranquilli nonostante l’ultimo posto in classifica. Non si molla di un centimetro, dobbiamo credere in ciò che facciamo. Mi ha fatto piacere vedere il presidente avversario Percassi preoccupato: L’Atalanta è fortissima e bellissima da vedere, ma anche noi siamo una squadra importante e spero i miei ragazzi portino a casa punti. Mercato? Non do notizie, stiamo parlando con alcune società e calciatori importanti che possano aiutarci a raggiungere la salvezza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

