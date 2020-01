Traffico Roma del 19-01-2020 ore 12:30 (Di domenica 19 gennaio 2020) TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI, ALLE 12:30, IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L. ” FASCIA VERDE “, PER POI RIPRENDERE NUOVAMENTE NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30. RICORDIAMO CHE SONO ESENTATI DAL DIVIETO I VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDI, ALIMENTATI E MARCIANTI A METANO O GPL, ANCHE BI-FUEL, I VEICOLI A BENZINA EURO 6, I CICLOMOTORI EURO 2 E ED I MOTOCICLI EURO 3. AL TRIONFALE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITÀ DI VIA EMMA PERODI IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA PIAZZALE VALERIO MASSIMO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. ———————– AUTORE: DANIELE GUERRISI In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo ... Leggi la notizia su romadailynews

