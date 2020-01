PlayStation 5: un fan realizza un bellissimo concept della console grazie all'editor di Dreams (Di domenica 19 gennaio 2020) Il design ufficiale di PlayStation 5 è ancora un mistero e non sappiamo fino a quando lo sarà, dato che Sony non ha ancora fissato una data per il reveal ufficiale, nonostante i rumor diano febbraio come il mese decisivo.In mezzo ad un mare di rumor, leak, voci di corridoio e assurdità, possiamo trovare conforto nel vedere un design che sappiamo fin da ora essere finto e non ufficiale, ma comunque realizzato con una cura e amore nei dettagli tale da farci sperare che PS5 possa davvero essere così.Dan Kuhl, appassionato fan PlayStation, ha infatti realizzato un modello 3D raffigurante la sua presunta PlayStation 5, prendendo spunto dal design canonico del dev kit ufficiale. La particolarità di questa creazione? È stata costruita interamente con l'editor di Dreams, titolo PlayStation 4 di Media Molecule, attualmente in accesso anticipato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

