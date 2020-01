Neonata richia di soffocare per un rigurgito, Carabiniere la salva con la manovra di Heimlich (Di domenica 19 gennaio 2020) Una Neonata di neanche un mese stava rischiando di morire soffocata a causa di un rigurgito, quando un Carabiniere fuori servizio ha sentito le urla dei genitori ed è intervenuto, salvandole la vita. Sabato 18 gennaio, intorno alle 13, la coppia con la Neonata stava passeggiando in via Simone de Saint Bon, in zona Prati a Roma, quando i genitori si sono accorti che la bambina faticava a respirare. La madre, presa dal panica, ha iniziato a urlare “La nostra bambina non respira, è bianca in viso. Sta morendo”. A quel punto un Carabiniere fuori servizio, che si trovava a passare di lì e ha sentito le urla della madre della Neonata, è prontamente intervenuto per aiutare la bambina. Il militare, con il permesso dei genitori, ha preso la bimba dal passeggino e ha eseguito la manovra di Heimlich, liberando le vie aeree della Neonata. Leggi la notizia su notizie

Neonata richia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Neonata richia