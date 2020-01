Milan-Udinese sulla giostra: Rebic sorpassa gli ospiti nel recupero (3-2) (Di domenica 19 gennaio 2020) Errori, riscatti e finale caldo. Il Milan fa 3-2 in casa con l’Udinese al termine di una partita segnata nel bene e nel male da Gigio Donnarumma e, soprattutto, da Ante Rebic. Un errore del portiere spalanca le porte del gol a Stryger Larsen (6′). Nella ripresa, però, il 99 rossonero tiene in piedi la baracca con almeno tre prodezze da fuoriclasse. Le reti di Rebic (48′) e Hernandez (72′) permettono al Milan di ribaltare la situazione ma a 5′ dalla fine Lasagna s’inventa il colpo di testa del 2-2. Sembra il risultato finale, ma a 30” dalla fine Rebic trova un’altra gioca spettacolare e con il sinistro beffa Musso. In attesa delle gare del pomeriggio, i rossoneri si portano a un solo punto dall’Europa League. Gigio avventato L’avvio del Milan è da brividi, ma per i suoi tifosi a causa di una sconsiderata uscita di Gigio ... Leggi la notizia su open.online

Udinese_1896 : 93' Milan in vantaggio con Rebic #MilanUdinese 3-2 #ForzaUdinese - SkySport : ???? Serie ?? – 20^ Giornata ?? #MilanUdinese 3-2 ? #StrygerLarsen (6’) ? #Rebic (48’) ? #TheoHernandez (72’) ?… - acmilan : ?? It's time to vote for your @emirates MVP from #MilanUdinese on our App! ?? ? -