Michele Bravi, verso il processo con l’accusa di omicidio stradale (Di domenica 19 gennaio 2020) Michele Bravi sotto accusa per omicidio stradale racconta in tv il suo anno di dolore È passato un anno dall’ incidente di Michele Bravi in cui perse la vita una donna di 58 anni, Rosanna Colia. Il cantante di X Factor ha passato un anno infernale per l’accusa di omicidio stradale e per le conseguenze dell’incidente che avrebbe provocato. Il noto artista mentre era in auto ha travolto una donna che era in sella alla sua moto. La malcapitata ha perso la vita e anche quella del ragazzo ha subito un brusco cambiamento. E’ stato accusato di omicidio stradale perché è stato ritenuto responsabile di questo sinistro. Una doppia tragedia per la famiglia della vittima, ma anche per il 24enne che in più occasioni ha raccontato il suo profondo dolore per quanto è accaduto. Il cantante in quest’anno si è ritirato in silenzio dal mondo del lavoro e dello spettacolo, ... Leggi la notizia su kontrokultura

