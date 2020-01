LIVE – Milan-Udinese 1-1 (Di domenica 19 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 19 gennaio 2020. Apre Milan-Udinese, chiude Juventus-Parma. Il resoconto completo della giornata. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 19 gennaio 2020. Dopo i tre anticipi di ieri, la ventesima giornata continua con sei sfide in programma in questa giornata. Serie A, il resoconto di domenica 19 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A in programma domenica 19 gennaio 2020 e valide per la ventesima giornata. (LA CLASSIFICA) Milan-Udinese 1-1Bologna-Hellas Verona (ore 15)Brescia-Cagliari (ore 15)Lecce-Inter (ore 15)Genoa-Roma (ore 18)Juventus-Parma (ore 20:30) Serie A, Milan-Udinese: risultato, marcatori e tabellino Milan-Udinese 1-1 Marcatori: 6′ Stryger Larsen (U), 48′ Rebic (M) Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti A., Kjaer, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Kessié, Bennacer, ... Leggi la notizia su newsmondo

alessio_morra : Splendido gol di Theo #Hernandez, quinto centro in #SerieA per il francese. #MilanUdinese 2-1. - saputraadi98 : RT @MilanLiveIT: #MilanUdinese 1-1 al 72': SEGNA SEMPRE LUI!!!! GOOOOL THEOOOO HERNANDEEEZZZZ!!!! Sinistro dal limite dell'area LETALE!!!!… - Rossonera23 : RT @MilanLiveIT: #MilanUdinese 1-1 al 72': SEGNA SEMPRE LUI!!!! GOOOOL THEOOOO HERNANDEEEZZZZ!!!! Sinistro dal limite dell'area LETALE!!!!… -