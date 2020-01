CorSport: Immobile è il simbolo di una Lazio che non molla mai e che non è un fuoco di paglia (Di domenica 19 gennaio 2020) “Se qualcuno pensava che la Lazio fosse un fuoco di paglia o una semplice intrusa di mezza stagione, dovrà probabilmente modificare le proprie idee valutando non solo la forza collettiva di una squadra che ha conquistato contro la Samp l’undicesima vittoria consecutiva ma anche lo straordinario momento di Immobile, il più forte attaccante italiano per distacco”. Esordisce così, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, nell’analizzare lo straordinario momento della Lazio. E soprattutto di Ciro Immobile. In 19 partite il bomber biancoceleste ha segnato 23 gol. Se continuasse così arriverebbe a 46, cioè supererebbe di 10 gol il record che Higuain conquistò nel 2016 con la maglia del Napoli. “Immobile è il simbolo di una Lazio che non molla mai, neanche quando la partita, in certi casi, si mette male”. A Firenze, quando la gara sembrava finita, ricorda ... Leggi la notizia su ilnapolista

