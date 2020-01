Come sei in base alla forma della tua mano e ai 4 elementi (Di domenica 19 gennaio 2020) Tutti abbiamo diversi tipi di mani, alcune più lunghe, altre più corte, dita diverse ed è diversa anche la forma del palmo della mano. Tutte queste caratteristiche rappresentano uno ognuna uno dei quattro elementi della natura: aria, acqua, fuoco e terra. Ciò determina la personalità e le abilità che una persona potrebbe avere. La forma della mano e i 4 elementi Mani di terra Sono palme grandi, lunghe e spesse. Le loro dita sono spesse, né lunghe né corte e rappresentano la terra perché sono asciutte. I loro possessori hanno sempre i piedi per terra. Si assicurano sempre di finire ciò che hanno iniziato. Sono audaci, saggi e abili. Mani di fuoco Il palmo è lungo e le dita corte. Per la caratteristica dei loro arti hanno una personalità testarda e sono affezionati alle loro idee. Sono caratterizzati ... Leggi la notizia su bigodino

