Calciomercato Juventus, insidia francese su un affare: lo scenario (Di domenica 19 gennaio 2020) MERCATO Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche per questa seconda metà di stagione. I bianconeri guardano anche in Spagna, con un centrocampista già finito sul taccuino di Paratici. Dalla stampa estera arrivano brutte notizie sull’affare, con un’asta che potrebbe avvenire proprio in questo mese di mercato. Mercato Juve: Psg su Rakitic, Paratici avvisato Secondo le ultime indiscrezioni transalpine anche il Psg di Al-Khelaifi avrebbe adocchiato Rakitic del Barcellona. Il croato piace molto alla Juve, con la tavola già apparecchiata in questa finestra di trasferimenti. Nell’affare anche Bernardeschi, con i due club che avrebbero raggiunto una bozza d’accordo per lo switch di casacca dei due giocatori. Mancano alcuni dettagli, per questo motivo i parigini provano ad infiltrarsi nella trattativa. Leggi la notizia su juvedipendenza

