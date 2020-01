Bologna Verona 1-1 | cronaca e tabellino

PAGELLE Bologna Verona 1-1 : Lazovic e Skorupski protagonisti VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Hellas Verona, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Skorupski FLOP: Tomiyasu VOTI Bologna (4-3-3): Skorupski 7; Tomiyasu 5, Bani 6, Danilo 6, Mbaye 5,5; Dominguez 6 (69′ Paz 5,5), Schouten 5,5 (69′ Poli 6), Soriano 6; Orsolini ...

PAGELLE Bologna Verona : TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Hellas Verona, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sansone FLOP: Di Carmine VOTI Al termine del match.

MOVIOLA Bologna Verona : l'episodio chiave del match : L'episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Bologna Verona l'episodio chiave della MOVIOLA del match tra Bologna e Hellas Verona, valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l'arbitro Ayroldi. L'EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento.

FORMAZIONI Bologna Verona : Santander e Zaccagni del primo minuto : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Hellas Verona, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone. All. Mihajlovic. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, ...

Bologna Verona streaming e tv : dove vedere la partita della Serie A : Bologna Verona streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Bologna Verona streaming TV – Oggi, domenica 19 gennaio 2020, alle ore 15 Bologna e Verona scendono in campo allo stadio Renato Dall'Ara, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Bologna Verona in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove ...

Bologna-Verona in tv oggi : orario d'inizio programma - streaming e formazioni : Allo Stadio Dall'Ara di Bologna la truppa di Sinisa Mihajlovic troverà sul proprio cammino l'Hellas Verona di mister Ivan Juric, in un match tra due squadre che fino a qui si sono spinte ampiamente oltre le aspettative di inizio anno. Gli scaligeri, considerando la partita in meno che dovranno recuperare, sono potenzialmente a -1 dalla zona Europa e arriveranno nella capitale romagnola con l'obiettivo dichiarato di strappare ...