Amici 19, Javier perde le staffe e insulta il programma: “Questa non è una scuola, è una scuoletta”, poi si vergogna, piange e chiede scusa. Boom di ascolti (Di domenica 19 gennaio 2020) Uno dei ballerini più bravi della diciannovesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, il cubano Javier si è scagliato contro il programma. Tutto nasce dalla produzione che ha rimproverato alcuni degli allievi, tra cui Javier, per la condotta all’interno e all’esterno della scuola. Inspiegabilmente il ballerino ha perso le staffe, dando pugni nello spogliatoio e urlando la propria rabbia. “Basta ora me ne vado, vado via da qui. Uno rischia la propria carriera per venire qui a fare questa m…. Questa non è una scuola, è una scuoletta, ho lasciato la mia carriera professionale per questo. – ha tuonato Javier – C’è stato forse un ballerino che è uscito da Amici e ha una carriera professionale? Parla a qualcuno di Amici, vedi cosa ti dicono. Non ho mai avuto nessun problema fuori di qui. In questo periodo non sto ballando, non si balla con un certo spessore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

