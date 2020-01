"Visione comune con Beppe Grillo" Sala sponsor dell'alleanza Pd-M5S (Di sabato 18 gennaio 2020) "E' un dialogo che nasce da una comunanza di Visione su tanti temi. Non ci sono percorsi definiti ma è qualcosa che a me gratifica molto, perché è uno scambio che trovo molto stimolante". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dei suoi incontri con Beppe Grillo, avvenuti nelle ultime settimane e dunque confermati, dopo... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

