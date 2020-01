Testacoda a Maranello (Di sabato 18 gennaio 2020) Alle 15.30 il Carnevale a Maranello è servito. Cappellino Ferrari in testa e felpa rossa. È l’ennesimo travestimento di Matteo Salvini per impossessarsi di uno dei simboli dell’italianità per eccellenza. Sul palco cita George Orwell e Giovanni Guareschi e un attimo dopo il prosciutto e il parmigiano. L’ex titolare del Viminale non parla di programmi per l’Emilia Romagna, spinge piuttosto sull’acceleratore quando cita Bibbiano e l’inchiesta sugli affidi illeciti: “È una vergogna”. La candidata nascosta Lucia Borgonzoni per una volta si palesa vicino al suo capo e strilla: “Rivendico le mie origini cristiane, giudaiche, qui si fa il presepe si parla italiano. Difenderemo questa Regione e l’Italia dalle enclavi straniere, non esisteranno più”. E a questo punto, nella zona ... Leggi la notizia su huffingtonpost

