Questo gatto colpito da congelamento è tornato a camminare grazie a 4 zampe in titanio (Di sabato 18 gennaio 2020) Un veterinario russo ha restituito a un gatto colpito da congelamento la possibilità di camminare grazie ad una delicata operazione che ha sostituito le zampe ormai incancrenite dal gelo con degli arti in titanio stampati in 3D. Leggi la notizia su fanpage

morandotimbri : Dai un'occhiata a questo prodotto ?? Timbro Ex Libris Gatto con gli Stivali - 30x40 mm ?? by timbriexlibris a partir… - rossatn : Il tuo gatto beve sempre dal water? Allora ti serve questo!???? - dianalusyfir : sì questo lo so però secondo me ci sono cose che permangono tali, è come se per una relazione anziché effettivi boh… -