Me contro te fanno fuori Checco Zalone al box office: un milione per Sofì e Luì (Di sabato 18 gennaio 2020) Me contro Te il film - la vendetta del signor S. debutta al boxoffice italiano con più un milione di euro e ruba il primo posto a Checco Zalone e Tolo Tolo. Altro che Me contro te: sono Sofì e Luì contro Checco Zalone, e al loro debutto in sala sono proprio i due youtuber amatissimi dai bambini a conquistare il boxoffice e il primo posto in classifica, con più di un milione e 100mila euro. Tolo Tolo scivola quindi al secondo posto con un incasso complessivo di più di 42 milioni di euro. Doppia sfida quindi, per Sofì e Luì - al secolo Sofia Scalia e Luigi Calagna - che sullo schermo si ritrovano a fronteggiare il misterioso e malvagio Signor S. determinato a diventare padrone del mondo, mentre in sala ... Leggi la notizia su movieplayer

