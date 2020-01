LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare maschili di Nove Mesto – La presentazione delle gare femminili di Nove Mesto – Il ritorno alle gare di Francesco De Fabiani – Calendario, orari, Tv e streaming delle gare di Nove Mesto Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare a Nove Mesto dove si disputano una 10 km a tecnica libera femminile e una 15 km a tecnica libera maschile, entrambi con partenza ad intervalli, in base al programma rivoluzionato di Coppa del Mondo a causa della mancanza di neve Rientrano tutti i big dopo le tante assenze nel week end scorso a Dresda. Ci sono Klaebo e Bolshunov in campo maschile, torna in gara dopo il trionfo in Tour de Ski, anche la norvegese Therese Johaug. Fra i rientri eccellenti c’è anche quello dell’Italiano Francesco De Fabiani che si era ... Leggi la notizia su oasport

