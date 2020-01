L’Iran lancia una nuova corsa al nucleare (Di sabato 18 gennaio 2020) Iran, massimo sforzo per l’arricchimento dell’uranio. Il rischio è quello di una nuova corsa al nucleare. L’Iran lavora per la bomba atomica. La conferma arriverebbe dal grande sforzo per quanto riguarda l’arricchimento dell’uranio. E più che una sensazione siamo di fronte a una minaccia, o almeno a una certezza, considerando che a presentare la situazione è stato proprio il presidente iraniano Hassan Rouhani Iran al lavoro per l’arricchimento dell’uranio Le parole del presidente dell’Iran sono tutt’altro che coerenti e fare una sintesi del discorso è sostanzialmente impossibile. Dopo aver annunciato i lavori per l’arricchimento dell’uranio, Hassan Rouhani ha fatto sapere di essere al lavoro per impedire la guerra. Poi ha avvertito il sondato americano, ricordandogli che è in pericolo, quindi ha concluso con un ... Leggi la notizia su newsmondo

