Le 10 stand up comedies più popolari su Netflix nel 2019 (Di sabato 18 gennaio 2020) Netflix Italia ha svelato quali sono state le 10 stand up comedies più popolari nel 2019 tra gli utenti della piattaforma di streaming. La Top 10 delle stand up comedies più popolari nel 2019 su Netflix vede trionfare Edoardo Ferrario con i suoi Temi Caldi che hanno conquistato l'attenzione degli utenti della piattaforma di streaming. La classifica - che si basa sul numero di account che hanno guardato almeno due minuti di uno degli speciali comici nei primi 28 giorni dalla loro pubblicazione (i titoli lanciati nel mese di Dicembre incorporano previsioni di visione) - svela quindi l'attenzione data allo stand up comedian italiano, il primo a ottenere un Comedy Special prodotto per Netflix. Temi Caldi di Edoardo Ferrario è stato registrato dal ... Leggi la notizia su movieplayer

