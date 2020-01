I Me contro Te battono Checco Zalone e Tolo Tolo (Di sabato 18 gennaio 2020) I Me contro Te compiono il miracolo. Con il loro primo film, La Vendetta del Signor S, riescono nel primo giorno di programmazione, venerdì 17 gennaio 2020, a battere Tolo Tolo di Checco Zalone, fisso al primo posto della classifica in Italia dal primo gennaio. “Me contro Te. La Vendetta del Signor S” è uscito al cinema il 17 gennaio. Era attesissimo dai tanti fan dei due youtubers siciliani che sono come Re Mida: tutto quello che toccano si trasforma in oro e in guadagni per la giovanissima coppia. 1 milione di euro e quasi 180mila spettatori nel primo giorno di programmazione. Il film dei Me contro Te per la prima volta scalza Tolo Tolo di Checco Zalone dalla vetta delle classifiche: è uscito già da un po’ di tempo e nella giornata del 17 gennaio si è dovuto accontentare di guadagnare 308mila euro, per un totale però di 42,6 milioni dall’uscita. Terzo gradino ... Leggi la notizia su bigodino

