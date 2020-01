Grande Fratello Vip 4: Pasquale, Patrick e Denver in nomination (Di sabato 18 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati della quarta puntata sono: Andrea Montovoli ed Elisa. Salvo Veneziano trattato come il primo eliminato dell’edizione, si scusa in studio. A breve distanza dalla terza puntata, ieri, venerdì 17 gennaio, è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5, in cui abbiamo visto Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan entrare nella casa (guarda qui) tra gli eventi principali. In studio al timone del programma troviamo sempre Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Vediamo adesso chi è andato in nomination: A fine puntata, come di consueto iniziano le nomination della puntata. Stavolta per creare un po’ di situazioni di disturbo, saranno gli uomini a realizzare le nomination con un voto palese attorno a un tavolo. Ecco il video:  Le donne invece rivelano le nomination in confessionale, e dovranno nominare scegliendo ... Leggi la notizia su dituttounpop

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Nella Casa del #GFVIP bisogna sempre fare i conti con i propri errori... e questa sera è già tempo di bilanci! Tu… - GrandeFratello : In seguito al brutto episodio che ha portato alla squalifica di Salvo, Grande Fratello ha deciso di dare agli ex gi… -