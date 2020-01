Donna di 87 anni lasciata sola senza cibo, i figli non andavano più a trovarla (Di sabato 18 gennaio 2020) Una storia tristissima come, purtroppo, crediamo ce ne siano tante simili. Una Donna di 87 anni viveva da sola e, nonostante fosse ben voluta da tutto il suo vicinato, trascorreva tutta la giornata a casa senza che nessuno l’andasse a trovare. La Donna aveva due figli sessantenni che da tempo non passavano più da lei. Dopo giorni che i vicini non la vedevano in giro, un giorno hanno sentito una voce debolissima che chiedeva aiuto da dietro la grata della finestra. I vicini subito hanno allertato i soccorsi che, intervenuti, hanno trovato la Donna affamata e disidratata , molto debole e molto triste. I soccorsi hanno pensato subito ad idratarla e sfamarla e poi e hanno detto che l’avrebbero portata in una struttura adatta ma la Donna non ha voluto lasciare la casa dicendo che se i figli fossero andati da lei non l’avrebbero più trovata. Gli uomini del soccorso hanno ... Leggi la notizia su baritalianews

