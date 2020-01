Denny Mendez fatta fuori per colpa di Elisabetta Gregoraci? Lei l’accusa: “Imposta da Briatore, la ruota gira” (Di sabato 18 gennaio 2020) Erano i primi anni del 2000 quando Elisabetta Gregoraci debuttò alla conduzione di Sipario su Rete 4, rotocalco gossipparo che andava in onda al termine del tg di Emilio Fede. In pochi sanno però che quel posto sarebbe dovuto essere affidato a Denny Mendez, che alla fine si è sentita dire da Fede un sonoro ‘thank u, next‘. E dato che il karma è una ruota che gira, a distanza di 24 ora dall’esclusione di Elisabetta Gregoraci da L’Altro Festival di Nicola Savino, ecco il racconto di Denny Mendez: “Ho letto le notizie dall’Italia. Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Festival (L’Altro Festival, ndr). Purtroppo la vita non è facile per tutti, cara Elisabetta. Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario ed era già tutto pronto per firmare il ... Leggi la notizia su bitchyf

