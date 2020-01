Cormezz: Mertens potrebbe tornare in campo contro la Lazio (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha preoccupato e non poco l’improvviso infortunio di Dries Mertens che ha abbandonato la rosa per curarsi in Belgio. Sembrava non riuscire a recuperare neppure dopo il suo rientro a Castel Volturno e la rassicurazione di Lieven Maesschalck, il fisioterapista della clinica, di essere guarito. Adesso, secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Dries potrebbe essere a disposizione per la gara di Coppa Italia contro la Lazio “Maksimovic e Koulibaly ieri hanno svolto terapie e lavoro in palestra, dovrebbero rientrare contro la Juventus. Mertens, invece, potrebbe essere disponibile almeno a gara in corso contro la Lazio” L'articolo Cormezz: Mertens potrebbe tornare in campo contro la Lazio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

