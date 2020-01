Terremoto in Calabria: scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Terremoto magnitudo ML 4.0 si è verificato a 6 km nord da Albi (Catanzaro) alle 00:37:09, ad una profondità di 8 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato avvertito dalla popolazione di Cosenza, Rende, Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone, San Giovanni in Fiore, Rossano, Petilia Policastro, Soveria Mannelli, Sersale (dati “Hai Sentito il Terremoto”.) I sindaci di 4 Comuni della provincia di Catanzaro hanno disposto, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dopo la scossa: si tratta di Albi, Pentone, Magisano e Zagarise. Proseguono le verifiche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per accertare eventuali danni.L'articolo Terremoto in Calabria: scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

