NBA 2019-2020 | le classifiche a metà stagione | Bucks soli al comando a Est | Lakers

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (16 gennaio). Cadono a sorpresa Lakers e Celtics - Gallinari non basta ad OKC : Nella notte appena trascorsa si sono disputate ben dieci partite valevoli per la stagione regolare NBA 2019-2020. Non sono mancate le sorprese: fanno rumore infatti le sconfitte interne di Los Angeles Lakers, Boston Celtics e Houston Rockets, mentre non sbagliano Miami Heat, Toronto Raptors e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Grossa sorpresa allo Staples Center dove gli Orlando Magic sorprendono i Los ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (14 gennaio) : Gallinari vince a Minneapolis - ok Melli sul campo dei Pistons : Sette le partite che si sono svolte oggi nella nottata NBA (14 gennaio). Brillano particolarmente gli italiani con Nicolò Melli che ne mette 20 nel successo, 117-110, dei suoi New Orleas Pelicans sul campo dei Detroit Pistons e Danilo Gallinari che ne segna addirittura 30 nella vittoria, per 117 a 104, di Oklahoma City a Minneapolis. Per quanto concerne gli altri incontri, gli Indiana Pacers si impongono, con il risultato 95-101, nel big match ...

NBA 2019-2020 : Antetokounmpo guida i Bucks - Jayson Tatum trascina i Celtics - i Lakers vincono senza LeBron : Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri validi per la stagione regolare NBA 2019-2020. vincono in trasferta Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, successi casalinghi larghissimi per Boston Celtics e Houston Rockets; a livello individuale, spiccano le prestazioni di Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Successo esterno per i Milwaukee Bucks, che espugnano il Moda ...

NBA 2019-2020 : problemi alla schiena per Anthony Davis - il lungo dei Lakers salterà il match con Dallas : Stante quanto riporta l’insider di Yahoo! Sport Shams Charania, Anthony Davis, lungo dei Los Angeles Lakers, stasera non prenderà parte al match che vedrà la sua franchigia contrapposta a i Dallas Mavericks di Luka Doncic per via di alcuni forti dolori alla schiena. Una brutta tegola per i Californiani, attualmente primi nella Western Conference, che si vedono così costretti a rinunciare al loro miglior marcatore (Davis viaggia a 27 punti ...

NBA 2019-2020 : Nikola Jokic batte Luka Doncic - Trae Young e James Harden fanno la storia della lega : Nella notte appena trascorsa si sono disputate nove partite della stagione regolare NBA 2019-2020. I Nuggets di Nikola Jokic sconfiggono i Mavericks di Luka Doncic, mentre ad Atlanta Trae Young e James Harden fanno la storia con due triple doppie contraddistinte da più di 40 punti a testa. Vincono i Milwaukee Bucks, successi pesanti in esterna anche per San Antonio e Toronto. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Il big ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 gennaio) : Lebron domina New York - Memphis vola con Morant : Sei le partite che si sono svolte nella nottata NBA (8 gennaio). Match di cartello, se non altro a livello simbolico, la sfida New York – Los Angeles tra Knicks e Lakers. La spuntano senza problemi, come da pronostico, i secondi. Risultato finale 87-117 e migliore in campo un Lebron James che ne piazza 31. La serata era iniziata con il successo di misura, 115-113, dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 24 punti di ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (7 gennaio) : Bucks e Celtics ko - Doncic e Jokic danno spettacolo : Nove le partite andate in scena questa notte nell’NBA e non sono mancate le sorprese, con un paio di colpi d’arresto importanti. Nottata amara per gli italiani, con Belinelli e Melli esclusi dalle rotazioni di giornata e Gallinari che perde a Philadelphia nonostante i suoi 18 punti. Impressionanti, invece, ancora una volta le prestazioni di Luka Doncic e Nikola Jokic nelle vittorie di Dallas e Denver. Iniziamo dai ko più pesanti. Non basta ...