Migranti, arrivi in calo in Ue: per il 2019 Frontex registra il -92% rispetto al picco del 2015 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha diffuso i dati preliminari relativi alle migrazioni verso l’Unione nel 2019. Il direttore esecutivo dell’Agenzia, Fabrice Leggeri, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, ha informato che la rotta migratoria del Mediterraneo orientale (+46%) e quella balcanica hanno registrato nuovi aumenti dei flussi nell’anno appena concluso, mentre si registrano drastici cali su quelle del Mediterraneo centrale (-41%) – quella dalla Libia, quindi – e occidentale, -58%, con i livelli più bassi dal 2013. I dati mostrano inoltre un calo generale di -6%, a 139mila, il 92% in meno rispetto al picco del 2015. Frontex Director at press conference in Brussels: It is for the benefit of EU citizens that we work to secure the external borders, lead innovation, detect crime and ... Leggi la notizia su open.online

RaffaeleFitto : 119 #migranti fra poche ore scenderanno a #Taranto Il #Viminale ci fa sapere che saranno smistati fra Francia, Germ… - Marco13111975 : Frontex, nel 2019 arrivi dei migranti in Ue diminuiti del 92% rispetto al 2015 - Europa - - PillaPaladini : RT @ansaeuropa: Drastici cali sulle rotte del #Mediterraneo centrale e occidentale. -