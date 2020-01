La finanza sta creando il suo “cigno nero” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il “cigno nero” è lo spauracchio più temuto dagli investitori e dagli operatori finanziari. Con questa espressione, resa celebre dall’omonimo saggio dell’epistemologo nonchè ex trader di origine libanese Nassim Nicholas Taleb, si intende identificare, in linea di principio, una perturbazione imprevedibile che impatta su un contesto retto da regole ben definite o da presupposti razionali, finendo per alterarne gli output. La finanza lo legge, soprattutto, al negativo: perchè i mercati sono emozionali, scarsamente razionali e intrinsecamente correlati, rifuggono l’incertezza e tutto ciò che può amplificarla. Nel luglio 2018, applicando questo punto di vista, parlando alla Camera, l’allora ministro per gli Affari Europei Paolo Savona ha ammonito circa i rischi di una nuova recessione globale che rendevano opportuno un rilancio degli investimenti ... Leggi la notizia su it.insideover

