“Chernobyl”: il più grande disastro nucleare in una serie da Golden Globe (Di venerdì 17 gennaio 2020) CHERNOBYL è stata la miniserie del 2019, una produzione così accurata e precisa nei dettagli e nell’attinenza alla realtà dei fatti che i cinque episodi da circa un’ora dovrebbero essere proiettati nelle scuole. Per non dimenticare e per far conoscere alle nuove generazioni il più grande disastro nucleare della storia e i pericoli che stanno dietro le centrali atomiche. E’ già stata annunciata la candidatura a numerosi premi internazionali per questa docu-serie di produzione statunitense e britannica, creata e scritta da Craig Mazin. Johan Renck, il regista, ha svolto ricerche per anni allo scopo di conoscere e rappresentare fedelmente, con la massima precisione, i fatti del 26 aprile 1986, dei giorni, mesi e anni successivi. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

