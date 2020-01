Australian Open 2020, sarà l’anno dei NextGen? Tsitsipas e Medvedev spaventano i Big Three, più defilato Zverev (Di venerdì 17 gennaio 2020) La domanda è sempre la stessa: chi fermerà quei tre? Nel mondo del tennis, sponda maschile, la Next Gen bussa alla porta del successo e spera di aprirla nel primo Slam del 2020. A Melbourne (Australia), dal 20 gennaio al 2 febbraio, il primo Major del 2020 andrà in scena. Sul cemento Australiano si assisterà, dunque, a questo confronto generazionale: da un lato gli esponenti straordinari della vecchia guardia (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer) e dall’altra la nouvelle vague. Se si va a guardare l’andamento del 2019, il riscontro finale dei tornei di questa tipologia è abbastanza sconfortante per i membri del “Dolce stil novo”: 2 vittorie di Nole (Australian Open e Wimbledon) e 2 vittorie di Rafa (Roland Garros e US Open). Un predominio accentuato dalle sfide al meglio dei cinque set, nelle quali certi aspetti tecnici e mentali incidono maggiormente e ... Leggi la notizia su oasport

