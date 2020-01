5 cose che Android può fare e iPhone no (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Foto: Google) Nell’eterna lotta tra Android vs iPhone ci sono punti fermi e incontrovertibili come le funzioni che sono disponibili da tempo su un sistema operativo mentre sono assenti – spesso anche in modo clamoroso – sull’altro. In questo senso, l’os di Google è più flessibile e duttile rispetto a quello di Apple. Ecco cinque funzioni che si trovano su Android mentre sono assenti su iPhone. Split screen Dal 2016 con il rilascio di Android 7 Nougat il sistema operativo di Google è in grado di dividere lo schermo a metà per utilizzare due applicazioni contemporaneamente, qualcosa che Apple può offrire soltanto su iPad con iPadOs 13 mentre su iPhone e iOs è ancora precluso. La comodità di questo servizio è che si possono tenere aperti sott’occhio due software per esempio come l’email e la messaggistica istantanea. Per usarlo si deve aprire il multitasking (solitamente tasto ... Leggi la notizia su wired

borghi_claudio : Intanto abbiamo imparato che in italia non si possono fare referendum su trattati internazionali, su questioni fisc… - RaiTre : «Sono andata in mezzo alla gente. Abbiamo sempre detto che abbiamo perso il contatto con la gente, ho pensato di pr… - ElisaDospina : Dov’è la @cameramoda che garantiva che le persone in evidente sottopeso non avrebbero più preso parte a una… -