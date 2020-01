WeGil, contro violenza mostra con radiografie lesioni subite (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Rompere il silenzio su una delle piu’ urgenti piaghe sociali del nostro tempo: la violenza sulle donne. È l’obiettivo della mostra ‘L’invisibilita’ non e’ un superpotere’, inaugurata oggi al WeGil di Trastevere, a Roma, organizzata dalla Fondazione Pangea e promossa dalla Regione Lazio. In mostra 10 fotografie e 10 radiografie – fornite in totale anonimato dall’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano – che raccontano il mondo di dolore e silenzio in cui vivono le donne vittime di violenza. Sono quindi esposte i loro corpi, le loro lesioni riscontrate durante gli esami effettuati all’arrivo nei Pronto soccorso. Le immagini e le frasi scelte nella mostra sono della fotografa Marzia Bianchi. “La nostra priorita’ e’ cambiare un certo modo di pensare ... Leggi la notizia su romadailynews

