Vaticano, nominata la prima donna che dirigerà la Segreteria di Stato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarà Francesca Di Giovanni, avvocato di 66 anni, a dirigere la Segreteria di Stato del Vaticano: è la prima donna a ricoprire tale ruolo, centrale nella politica estera della Santa Sede. Vaticano, nominata la prima donna che dirigerà la Segreteria di Stato LEGGI ANCHE> Papa Ratzinger ha scritto un libro sul celibato dei preti a Sua (reverendissima) insaputa Per la prima volta sarà una donna a ricoprire un ruolo di grande prestigio come quello di essere nella dirigenza della Segreteria di Stato in Vaticano. La nomina di Papa Francesco a Francesca Di Giovanni come Sottosegretaria per i rapporti con gli Stati, è stata accolta dall’avvocata di 66 anni con grande orgoglio e onore, «Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa, certamente, che al di là della mia persona rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle donne» ha dichiarato in una intervista a Vatican News ... Leggi la notizia su giornalettismo

