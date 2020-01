Terence Hill, conoscete il figlio? Chi è il primogenito di Don Matteo [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Terence Hill è tornato sul piccolo schermo e veste, per la gioia dei tanti fan, nuovamente i panni dell’amatissimo Don Matteo. Dell’attore si conosce poco, la sua vita privata è sempre stata molto lontana dai riflettori. Sono infatti molti a non sapere che ha un figlio che gli somiglia tantissimo. (Continua dopo la FOTO) Chi è il figlio di Terence Hill Si chiama Jess ed è nato dalla relazione con l’attrice Lori Zwicklbauer. Ha seguito le orme di famiglia, è un affermato sceneggiatore. I due si somigliano tantissimo ed hanno uno splendido rapporto. (Continua dopo la FOTO) La morte del figlio dell’attore Terence Hill negli anni ha dovuto far fronte ad un dolore fortissimo: quello per la perdita di suo figlio Ross, deceduto anni nel 1990 a soli 16 anni dopo un brutto incidente stradale avvenuto a Stockbridge, nel Massachussetts. Il tragico evento ha spinto ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Terence Hill, conoscete il figlio? Chi è il primogenito di Don Matteo [FOTO] - - gossipblogit : Terence Hill: altezza, figli, moglie, età - BeJustMe : @Majin79 Non me lo ricordo al Cinema, ma all'oratorio quelli di Bud Spencer e Terence Hill ???? -