Sanremo | il rapper Junior Cally | Salvini? Mojito e video su Tik Tok

Alberto Giorgi Prenderà parte alla settantesima edizione del Festival di Sanremo il trapper Junior Cally: la sua canzone "No grazie" attacca il populismo "No grazie". Si chiama così la canzone anti populismo che Junior Cally ha presentato per partecipare alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il (t)rapper romano sarà in gara e canterà così contro Matteo Salvini. "La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate lì. Le soluzioni si cercano studiando. In un passaggio parlo di razzismo e Mojito e di qualcuno che da sconfitto ricrea un partito presentando cose vecchie sotto una nuova veste", l'affondo del 28enne capitolino, all'anagrafe Antonio Signore. L'artista classe 1991, infatti, intervistato dal Corriere della Sera in vista della sua partecipazione alla kermesse

