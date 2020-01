Ratzinger sapeva del libro del cardinal Sarah. E in meno di 48 ore la tesi del malinteso è stata smontata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono bastate 48 ore per smontare la tesi di un malinteso o di una trappola in cui sarebbe caduto l’ex papa Ratzinger a proposito dell’altolà sul celibato lanciato a Papa Francesco in un libro firmato insieme al cardinale Robert Sarah. In poco tempo si è liquefatta la versione fatta circolare anonimamente in prima battuta dall’entourage Ratzingeriano: si sarebbe trattato di semplici “appunti” trasmessi dall’ex papa al cardinale guineano. Versione accompagnata dalla pretesa di non avere nulla a che fare con il progetto del libro. Il cardinale ha dimostrato di essere stato in contatto con Ratzinger per tre mesi di fila: settembre, ottobre e novembre (mesi a cavallo del sinodo sull’Amazzonia, contrassegnato proprio dal dibattito sull’eventualità di ordinare preti uomini sposati); ha portato le prove di uno scambio di mail, ha spiegato che le bozze del libro e la copertina erano state ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

