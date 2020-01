Raffaella Fico Instagram, camera fissa sul decolleté nell’allenamento: «Attenzione, sta straripando!» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Seduta d’allenamento rovente sull’account Instagram di Raffaella Fico: l’ex compagna di Balotelli ai limiti del lecito, i commenti dei followers sfrenati e irriverenti. Ricomincia alla grande la remise en forme della Fico, ‘magistralmente’ documentata sul profilo social da oltre 461 mila followers. “Si riparte dopo le lunghe abbuffate”, scrive la bella partenopea in pausa fitness per le vacanze natalizie. “Tranquilla Raffa, – è la replica – non credo tu abbia bisogno con il fisicone che hai… bellissima”. Sebbene secondo il parere dei fan Raffaella non abbia affatto bisogno di apportare miglioramenti all’aspetto fisico, il video “a luci rosse” viene accolto con assoluto entusiasmo dagli stessi. Raffaella Fico Instagram, allenamento ravvicinato e stuzzicante camera fissa sul decolleté, il workout di Raffaella viene seguito ad ogni movimento: e i followers non ne perdono ... Leggi la notizia su urbanpost

