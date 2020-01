Prescrizione, PD: "Renzi vota con la destra per impedire il giusto processo" (Di giovedì 16 gennaio 2020) La replica del Partito Democratico alle dichiarazioni odierne di Matteo Renzi, che accusava il suo ex partito di essersi piegato troppo alle posizione del Movimento 5 Stelle, non ha tardato ad arrivare ed è stata affidata al deputato Walter Verini, secondo il quale Renzi starebbe bluffando.Come gli capita, Renzi bluffa. Ieri, infatti, Italia Viva ha votato con Salvini e con la destra per impedire, sostanzialmente, l’avvio della riforma del processo penale che non si limita solamente alla riforma della Prescrizione ma punta a garantire il giusto processo. Prescrizione, Renzi: "Mi dispiace che il PD abbia scelto di seguire i grillini" Il leader di Italia Viva Matteo Renzi risponde a chi lo ha accusato di aver creato una frattura nella maggioranza. E non le manda a dire al Partito Democratico... Il responsabile giustizia del PD ... Leggi la notizia su blogo

