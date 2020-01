PewDiePie inizia ufficialmente la sua pausa da YouTube e pubblica un video per salutare i fan (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nel corso degli anni ci sono stati lunghi viaggi per i canali su YouTube, e uno dei più lunghi è stato quello di Felix Kjellberg, noto a molti come PewDiePie. Nonostante pubblichi nuovi video quasi ogni giorno da un decennio, PewDiePie si sta ora prendendo una pausa dalla piattaforma.PewDiePie è ben noto come uno dei primi a rendere veramente popolare il gaming su YouTube, con il suo canale che ha guadagnato una popolarità incredibile. In un recente annuncio, PewDiePie ha dichiarato che si sarebbe preso una pausa dalla sua carriera su YouTube a partire da gennaio. Mentre la pausa non è era iniziata, portando molti fan a chiedersi se li stesse trollando, PewDiePie ha pubblicato un video in cui ha dichiarato che stava ufficialmente iniziando il suo break. Il video, intitolato "It's been real, but I'm out!" è stato definito da PewDiePie come l'ultimo che avrebbe pubblicato prima della sua ... Leggi la notizia su eurogamer

