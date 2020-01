Hanno fatto esplodere una bomba davanti a un centro anziani di Foggia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ancora un attentato dinamitardo a Foggia, dove un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere all'alba di oggi in via Acquaviva davanti alla sede del "Il Sorriso di Stefano", un centro polivalente per anziani. La bomba ha danneggiato l'ingresso a piano terra della struttura e ad alcune auto parcheggiate nella zona. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del fuoco e agenti della polizia. Il centro polivalente fa capo alla società cooperativa "Sanità Più", dove il responsabile delle Risorse Umane è Cristian Vigilante, stesso manager preso di mira la notte del 3 gennaio scorso quando un ordigno è stato fatto esplodere sotto la sua automobile in via d'Aragona, in zona Villaggio Artigiani. Inoltre l'ordigno di oggi è stato piazzato a poche ore dalla visita a Foggia del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative ... Leggi la notizia su agi

