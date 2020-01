Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis rischia la squalifica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis rischia la squalifica per alcune frasi ritenute eccessivamente volgari. L’influencer era stata tirata in ballo da Salvo Veneziano che aveva parlato di lei usando parole forti e offensive. Per questo motivo l’ex gieffino era stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Stavolta, però, a sbagliare con le parole è stata proprio lei, Elisa De Panicis. Ecco cos’è successo. La quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, è partita con tante polemiche. A finire nella bufera, stavolta, è stata l’influencer Elisa De Panicis. La ragazza stava girando alcune scene insieme a un altro concorrente, Aristide Manlati. Fingendo di essere ubriaca, Elisa De Panicis ha detto: “Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un ... Leggi la notizia su bigodino

QuiMediaset_it : Su #Canale5 cresce #GFVIP: il programma condotto da @alfosignorini è leader della prima serata con 3.402.000 spetta… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -