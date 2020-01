Figc, programma di sviluppo territoriale: sabato gli appuntamenti regionali (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Dott. Giuseppe Madonna, con riferimento all’attività del programma di sviluppo territoriale comunica che sabato 18 gennaio 2020 continuano le giornate del programma dedicato ad atleti e tecnici delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci. Le Società che nel corso della corrente stagione sportiva svolgono attività in queste categorie saranno contattate dall’Ufficio del Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. per partecipare all’iniziativa. Questi i campi e le società impegnate nella giornata di sabato 18 GENNAIO 2020 C.F.T. di Casalnuovo (ritrovo alle ore 9:30 presso Centro Sportivo “Holly&Benji” – Via Plinio, 1 – Casalnuovo) Alma Verde – Arci Scampia – Bagnolese – Boys Melito – Europa – Sg Sporting Club – Calcio Astronauti – ... Leggi la notizia su anteprima24

