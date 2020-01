Bari, scontro frontale tra due auto in via Mazzitelli, BMW e Fiat Bravo distrutte, conducenti salvi per miracolo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un urto violentissimo quello che si è verificato in via Mazzitelli a Bari tra due auto. Una Bmw e una Fiat Bravo, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente a uno svincolo che permette di effettuare una inversione a “U”. Le due auto sono andate quasi per la totalità distrutte. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la Polizia locale. Per fortuna entrambi i conducenti non hanno subito danni anche se lo stato delle auto faceva pensare al peggio. Leggi la notizia su baritalianews

