Sette vittorie di fila, Mino Forgione come Pippo Inzaghi: “Ora viene il bello” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCi sono Simone Inzaghi ed il fratello Pippo. Una serie aperta di 10 e 7 vittorie di fila alla guida della Lazio e del Benevento. E c’è chi in seconda categoria ha aperto un filotto che sembra inarrestabile: mister Mino Forgione, col suo Molinara, è reduce da Sette vittorie di fila: dopo il ko interno col Pago Veiano del 16 novembre, solo colpi da tre punti per la sua compagine che dal penultimo posto in classifica, ora guarda tutti, tranne il Buonalbergo appena battuto a domicilio, dall’alto. Una finale play-off persa l’anno scorso, pochi ma mirati innesti e la conferma del tecnico. Il Molinara ha giustamente puntato sul tecnico di Pietrelcina che non ha mai visto calare la stima nei suoi confronti anche quando ad inizio stagione le cose non andavano per il verso giusto. Allenare il Molinara negli ultimi anni è diventato un ... Leggi la notizia su anteprima24

