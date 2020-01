Scintille tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis: “Questa la dà a tutti! Non mi prendere per il cu..” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ci siamo, dopo una settimana di rodaggio, ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip si sono viste le prime Scintille tra due concorrenti. Michele Cucuzza ha chiesto ad Antonella Elia di etichettare tutti i concorrenti con una parola e lei ha iniziato da Elisa De Panicis. “Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”. Per chi si fosse perso questa straordinaria edizione del tgf<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f602.png" alt=" Leggi la notizia su bitchyf

raffaeleamendo : SCINTILLE Padre Raffaele 15 gennaio - Mercoledì dal Vangelo (Mc 1, 29-39):Gesù prende per mano e guarisce chi si p… - lupofranci1 : @sandronefuma Non li ho visti giocare ma mi hanno detto che ci sono state scintille??tra un po vediamo?? - fisco24_info : Scintille diplomatiche tra Gran Bretagna e Iran sull'ambasciatore: Per la magistratura della Repubblica islamica è… -