Quei sospetti sulla Francia per il fallimento della tregua in Libia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si avvicinano gli appuntamenti diplomatici cruciali per il futuro della Libia. In particolare, sembra oramai prendere forma la tanto attesa conferenza di Berlino, la quale doveva svolgersi già nello scorso mese di novembre ma che, a meno di comunque ancora possibili sorprese, si dovrebbe tenere il prossimo 19 gennaio. Un appuntamento, quest’ultimo, vitale per le chance europee di evitare la marginalizzazione nel dossier libico. Ma tutti i paesi del vecchio continente stanno effettivamente remando a favore degli ultimi sforzi compiuti nelle ultime settimane? Quell’atteggiamento “sornione” da parte di Parigi Come già spiegato nei giorni scorsi, l’Europa ha avviato una vera e propria corsa contro il tempo per tornare ad essere protagonista in Libia. Ed in particolar modo è stata l’Italia ad agire quale vera e propria “testa di ponte” per il ... Leggi la notizia su it.insideover

