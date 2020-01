Pc: le vendite globali tornano a crescere dopo 7 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I dati delle due società di ricerca concordano: il mercato è in ripresa. Tra le cause, la nacessità di sostituire computer obsoleti ancora dotati di Windows 7. Lenovo al primo posto per numero di unità vendute Leggi la notizia su ilsole24ore

